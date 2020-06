Fietsreclame VanMoof mag niet op Franse tv

Een reclame van het Nederlandse fietsmerk VanMoof mag niet op de Franse televisie worden getoond. In het spotje worden de negatieve kanten van auto's belicht. Zo zijn onder meer rokende fabriekspijpen, files en een auto-ongeluk te zien. Aan het eind van de reclame wordt een auto omgesmolten tot een fiets.

Volgens de Franse toezichthouder op reclames (ARPP) zou dat te ver gaan en zou het spotje "een klimaat van angst veroorzaken" en geven de beelden "de auto-industrie een slechte naam".

VanMoof zegt dat dit in een brief van de ARPP staat die het bedrijf kreeg toegestuurd. "Het is verbazingwekkend dat autobedrijven hun milieuproblemen mogen verdoezelen, terwijl degene die deze kwestie ter discussie stelt wordt gecensureerd", zegt Ties Carlier, mede-oprichter van de fietsenmaker.

De eerste televisiecommercial van VanMoof was eerder te zien op de Nederlandse en Duitse tv.