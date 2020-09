Fietsmerk VanMoof haalt opnieuw miljoenen binnen voor uitbreiding

De Amsterdamse maker van elektrische fietsen VanMoof heeft opnieuw miljoenen binnengehaald. Het fietsmerk maakte woensdag bekend dat het 40 miljoen dollar, omgerekend zo’n 34 miljoen euro, van investeerders krijgt. VanMoof gaat het kapitaal gebruiken om verder internationaal uit te breiden.

In mei ontving de fietsenmaker al 12,5 miljoen euro van investeerders. Ook haalde het eerder via crowdfunding in Nederland 2,5 miljoen euro op en kreeg het merk via Rabobank een groeilening van nog eens 12,5 miljoen euro.

Het nieuwe geld is afkomstig van Norwest Venture Partners, een investeringsfirma uit Silicon Valley, het Britse Felix Capital, dat onder meer in bezorgdienst Deliveroo investeert, en van de technologie-investeerder Balderton Capital uit Londen. VanMoof wil onder meer de productie van elektrische fietsen opschroeven, zich richten op productinnovatie en in de Verenigde Staten, Japan en Europa uitbreiden.

VanMoof verkocht tot en met april al meer fietsen dan in de afgelopen twee jaar bij elkaar. Het merk is in 2009 opgezet en heeft winkels in Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle, Taipei en Tokio.