Familiedagen in Hardenberg: de deur gaat open en bam, het is vol

De Familiedagen in Hardenberg presenteren zich ook deze voorjaarsvakantie weer als „betaalbaar dagje uit voor het hele gezin.” De organisatie rekent tot en met vrijdag op 20.000 bezoekers. Het valt op dat de gezinnen in de gereformeerde gezindte kleiner worden.

De Evenementenhal ging woensdagmiddag open en meteen was het druk. „Hier komt het niet langzaam op gang. De deuren gaan open en bam, het is vol”, zegt organisator Arjen Klein. Het geheim zit volgens hem in de gezinskaart van 32,50 euro. Voor dat geld krijgt een stel met kinderen niet alleen toegang tot de beurs maar kunnen ze ook volop eten en drinken. En: parkeren is gratis. Klein: „Kom daar maar eens om bij andere evenementen.”

Op de gezinskaarten komen echter minder mensen binnen dan vroeger. „Echtparen in de gereformeerde gezindte, waar het gros van onze bezoekers uit komt, krijgen minder kinderen dan pakweg tien jaar geleden. Dat merken we”, zegt de organisator.

In de Evenementenhal –eigenlijk zijn het vijf hallen– presenteren 120 standhouders de meest uiteenlopende producten. Zij staan op de beurs om zaken te doen of aan naamsbekendheid te werken, of beide. Henriëtte van den Berg-Doosje uit Genemuiden bijvoorbeeld is enkele maanden geleden gestart met haar woonwinkel Jett Wonen in Zwolle. „We komen uit de achterban en we willen laten zien dat we bestaan. Mijn ervaring is dat veel christenen houden van wat ik verkoop: meubelen, stoffen en decoraties voor authentiek wonen in landelijke stijl.”

Afvalbak

Henk van de Haar uit Wekerom staat met zijn Luxobin op de beurs: een afvalbak waarin de consument vier soorten afval kan scheiden maar waarin toch ruimte is voor grote zakken. „In een handbeweging scheiden we papier, plastic en blik, groen- en restafval”, zegt Van de Haar. „Ik stond ook op andere beurzen en de bestellingen stromen nog steeds binnen. Het is niet zo dat mensen meteen een bak kopen, die kost toch 180 euro, maar ze onthouden je naam en ze weten dat je bestaat.”

Van de Haar is lid van ondernemersorganisatie De Bewuste Meerwaarde (DBM), die de zondag in ere wil houden. Op de Familiedagen zijn de aangesloten bedrijven te herkennen aan de groene vlaggetjes. „Op zondag gesloten, een heldere boodschap, eerlijk advies, een duidelijk profiel en samen sterker zijn, dat is wat wij willen. We zijn christenondernemers en we werken met Bijbelse normen en waarden. Klanten waarderen dat. We hopen dat meer bedrijven in Nederland mee gaan doen”, zegt Van de Haar.

Dirk Rebel van het gelijknamige opleidings- en adviesbureau uit Woudenberg geeft al voordat de beursdag begint een workshop aan collega-standhouders. Het onderwerp: Hoe verkoop je het beste? Rebel: „De mensen die hier komen willen aangesproken worden, maar je moet wel de juiste vragen stellen. Niet: Wilt u een folder? Maar: Wat denkt u van de beurs? Wanneer gaat u tevreden naar huis? Open vragen. Dat werkt. Je verkoopt meer.”

Muziek

Op de achtergrond klinkt pianomuziek. Wim en Wilbert Magré geven een miniconcert. De heren spelen met vier handen. De tonen dansen door de hallen.

Ondernemers willen verkopen, bezoekers willen lekker slenteren. Johan en Rijneke de Groot zitten met hun kleinkinderen Jolijn, Leander, Céline en Hanna bij te komen op het terras. De kinderen hebben elk 10 euro op zak om iets voor te kopen. „Voor ons is dit een prachtig evenement en alles is verantwoord. Je hebt geen pijn in je buik als de kinderen rondstruinen”, zegt Johan.