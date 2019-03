Familie van Garderen hikt aan tegen overstap van gas naar elektrisch

Meteen van het aardgas af zou mooi zijn, zeggen Jan en Wilhelmina van Garderen uit Colmschate, nabij Deventer. De gasketel moet vervangen worden. Maar ze aarzelen over de overstap naar een warmtepomp-boiler plus elektrische cv-ketel.

Vijftien jaar oud is de gasketel van hun woning in de straat Koggeschip; even oud als het appartementencomplex waar het onderdeel van uitmaakt. De ketel heeft onderhand zijn langste tijd gehad.

Om zich te oriënteren op alternatieven voor de ketel, gaf Jan van Garderen (79) zich op voor de artikelenserie in het Reformatorisch Dagblad over het gasloos maken van je huis. Hij vroeg zich af of het zinvol is om meteen op volledig gebruik van elektriciteit over te schakelen. „Als we gelijk van het gas af zouden kunnen, zou dat mooi meegenomen zijn.”

Nu hij de offerte daarvoor leest, neigt hij ernaar om gewoon een nieuwe gasketel aan te schaffen. „Van het gas af wordt een hele investering, terwijl ik met een nieuwe ketel voor 2000 euro klaar ben.”

Aan de andere kant is de aankoop daarvan bijna niet de moeite waard, vindt hij. „Het is jammer dat je een gasketel nodig hebt, want we verbruiken maar 250 kuub gas per jaar.”

De naast- en bovengelegen appartementen en ondergelegen winkels houden namelijk behoorlijk wat kou tegen. Verder ligt het appartement, dat 110 vierkante meter telt, op het zuiden. Hoewel Wilhelmina van Garderen (76) overdag meestal thuis is, gaat de verwarming maar weinig aan: „Hooguit bij winters weer zetten we de verwarming aan voor iets meer behaaglijkheid.” Haar echtgenoot: „Wij vinden 20 graden koud. Dan stoken we totdat het 21,5 graden is.”

Ook is de elektriciteitsrekening volgens Van Garderen tot nu toe vrij laag. De jaarrekening laat hoogstens 2200 kilowattuur (kWh) per jaar zien.

Warmtepompboiler

Energietechniekadviseur Henk Wagtho zegt dat het plaatsen van een warmtepomp, die energie uit de buitenlucht haalt en zowel het huis verwarmt als voor warm water in de badkamer en de keuken zorgt, vanwege de situering van het appartement niet mogelijk is. „De enige buitenzijde is het balkon. Daar kun je geen warmtepomp plaatsen.”

Hij stelt voor om het tapwater te gaan verwarmen met een warmtepomp-boiler. Die wint energie terug uit de ventilatielucht van de woning. Voor de verwarming van de woning adviseert hij een elektrische cv-ketel. Beide apparaten kunnen geplaatst worden in de cv-ruimte. Voordeel is dat de warmtepomp-boiler, die ongeveer evenveel geluid maakt als een koelkast, niet meer te horen is als de deur dicht zit.

De elektrische cv-ketel vraagt volgens hem ongeveer 2500 kWh per jaar. De boiler verbruikt ongeveer 500 kWh.

Die gegevens vindt Jan van Garderen wel interessant. Maar ook de subsidie van 991,74 euro op de aanschaf voor de warmtepomp-boiler haalt hem nog niet zomaar over de streep. „Warmtepompen schijnen veel herrie te maken. Ik moet nog maar afwachten of het meevalt.”

Koken

Elektrisch koken –op een keramische kookplaat– is het echtpaar al wel gewend. „In ons vorige huis kookten we ook al op elektriciteit. Het bevalt goed, want het is makkelijker schoonmaken dan gaspitten.”

Zonnepanelen ontbreken op de offerte. Anders dan bij de ketel, kan de familie niet zelf besluiten om zonnecollectoren te nemen. „Alle eigenaren samen delen het eigendom van het dak. De vereniging van eigenaren moet daarover een gezamenlijk besluit nemen.”

Een definitieve keuze stelt het echtpaar nog even uit. „De huidige cv-ketel doet het nog steeds. We willen eerst nog rustig nagaan of er een alternatief is voor de warmtepompboiler, zoals een elektrische boiler. Alhoewel, de techniek ontwikkelt zich ontzettend snel.”

Offerte familie Van Garderen

Elektrische cv-ketel en montage 2600

Warmtepomp-boiler en montage 2700

Subsidie 991,74

Te betalen (incl. btw, na aftrek subsidie) 5212,99