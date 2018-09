Facebook haalt topbestuurder bij Instagram

Facebook heeft Marne Levine aangesteld als hoofd wereldwijde partnerships. Levine komt over van Facebook-dochter Instagram waar ze operationeel directeur was. Ze volgt bij Facebook Dan Rose op die vorige maand zijn vertrek per begin volgend jaar aankondigde.

Levine krijgt bij Facebook de zeggenschap over alle deals met bijvoorbeeld mediabedrijven, betalingsverwerkers en makers van mobiele apparaten. Facebook zet vol in op meer mediadeals om zo gebruikers vaker naar het sociale netwerk te trekken en ze daar langer te houden.

Levinee rapporteert direct aan operationeel directeur Sheryl Sandberg. Alleen fusies en overnames, wat ook in het takenpakket van Rose zat, gaat naar een andere bestuurder. Levine werd al gezien als een kandidaat voor de positie van Rose. Ze was voor ze vier jaar geleden overstapte naar Instagram al hoofd publiek beleid bij Facebook. Daarvoor werkte ze voor de regering van president Obama.