Extra editie Familiedagen na afblazen Wegwijs

Het wegvallen van de gezinsbeurs Wegwijs is voor de organisatie van de Familiedagen aanleiding om in het najaar in Gorinchem een extra editie van het eigen evenement te houden. Volgens de organisatoren is daar in de gereformeerde gezindte behoefte aan.

De Familiedagen in Gorinchem vinden doorgaans twee keer in de drie jaar plaats, steeds in het najaar. Dit jaar zou een tussenjaar zijn.

Eerder deze week maakte de Erdee Media Groep (EMG) bekend dat Wegwijs in oktober niet doorgaat. Aanleiding daarvoor is een te gering animo van standhouders. Wegwijs werd sinds 1984 om de anderhalf jaar gehouden, afwisselend in het voorjaar en het najaar. EMG is tevens uitgever van onder meer het Reformatorisch Dagblad.

„Nieuw concept Wegwijs sloeg niet aan”

„Wij vinden het jammer dat de gezinsbeurs Wegwijs niet doorgaat, maar respecteren het besluit van de organisatie”, zegt organisator Arjan Klein van de Familiedagen. „Het gevolg is dat er dit jaar geen evenement meer op de agenda staat voor de gereformeerde gezindte. Wij willen dat niet laten gebeuren.”

Volgens Klein kreeg zijn organisatie „meerdere vragen” vanuit de achterban om in het gat van Wegwijs te springen. Hij meldt dat het concept van de Familiedagen voor de extra editie ongewijzigd blijft. De data en openingstijden worden volgende week bekendgemaakt.

EMG-beursmanager Cees Hovius, verantwoordelijk voor Wegwijs, zegt in een reactie: „Wegwijs gaat in de traditionele vorm niet door. EMG richt zich op kleinschalige evenementen. Dat kan ook in de herfstvakantie.”

Op de vraag of dit betekent dat EMG komend najaar met een kleinschalig alternatief voor Wegwijs komt, geeft Hovius geen commentaar.