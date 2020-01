Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde

Afgelopen jaar heeft Nederland meer landbouwgoederen geëxporteerd dan het jaar ervoor, en bereikte de exportwaarde een record van 94,5 miljard euro. Deze recordwaarde is vooral te danken aan een stijging van de prijzen. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De export van landbouwgoederen in 2019 was 4,6 procent meer dan in 2018. Sierteelt, zoals bloemen en planten, was het belangrijkste exportproduct van de landbouwgoederen met een waarde van 9,5 miljard euro. Daarna volgden vlees (8,8 miljard euro), zuivel en eieren (8,6 miljard euro) en groenten (7,3 miljard euro). Met name de export van varkensvlees naar China nam sterk toe, door het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in grote delen van Azië.

Een kwart van de landbouwgoederen ging naar Duitsland, waardoor het land ook in 2019 de populairste exportbestemming was.