Energiebedrijf Eneco via veiling verkocht

Energiebedrijf Eneco wordt via een veiling met meerdere rondes verkocht. De aandeelhouders en het bedrijf zelf zijn het daarover eens geworden. Het verkoopproces gaat komend voorjaar van start. Eneco verwacht dat het traject de rest van 2019 in beslag zal nemen en dat de verkoop pas in 2020 rondkomt.

Over de waarde die het bedrijf kan opleveren wilde een woordvoerder van Eneco niets zeggen. Ook over wat voor bedrijven Eneco verwacht dat er mee gaan bieden, wilde de zegsman niet kwijt.

Eneco en de aandeelhouders gaan tijdens de biedingsstrijd onder meer kijken naar het geboden bedrag en of de bieder dat ook kan opbrengen. Ook behoud van werkgelegenheid en het voortzetten van de duurzame koers van het energiebedrijf zijn belangrijk.