Ellende voorkomen als pluimveearts

Rapporten schrijven, lezingen geven en bij bedrijven langs op inspectie; voor de 76-jarige Frans Davelaar uit Putten is het dagelijkse kost. Hij is praktiserend dierenarts en actief als consultant in de pluimveesector.

„Open the gates.” Frans Davelaar staat voor het hek van het pluimveebedrijf Jochemsen BV in Ede te wachten. Een dochter van de familie Jochemsen fietst langs. Davelaar: „Ben je weer helemaal in orde?” Hij vertelt dat het meisje de vorige keer tegen een ketting was gereden. „Zowel zij als haar fiets lagen in de kreukels.”

Het tekent de relatie die de pluimveedierenarts heeft met de mensen bij de bedrijven die hij bezoekt. Eenmaal binnen bij de familie wordt hij vriendelijk ontvangen. „Nog iets voor bij de koffie”, zegt Davelaar, terwijl hij een cake overhandigt aan de vrouw des huizes.

Enthousiasme over zijn vakgebied steekt Davelaar niet onder stoelen of banken, terwijl hij geniet van een kop koffie rond de keukentafel. „Waarom stoppen als het nog boeiend is? Het is een uitdaging om deze bedrijven te begeleiden, omdat de eieren worden gebruikt voor onderzoek.”

In 1963 begon Davelaar aan de opleiding tot dierenarts in Utrecht. „Het zat al in mijn wortels. Ik ben op een boerderij opgegroeid. We hadden 1500 kippen, dat was veel in die tijd. Zo kreeg ik oog voor het zakelijke van een boerenbedrijf, maar ook een hart voor dieren.”

Davelaar begon als rijkskeurmeester, werd docent aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1981 tot doctor in de Diergeneeskunde. Door de jaren heen deed hij de expertise op die hij nog steeds toepast.

„Ik had als docent drie functies. Ik gaf colleges op de universiteit, maar was in die tijd ook twee tot drie dagen op een bedrijf om kennis over te dragen. Daarnaast deed ik onderzoek.”

Hygiëne

Op dit moment brengt Davelaar nog meerdere bedrijfsbezoeken per week. Dit zijn de bedrijven die hij in 2004 al onder zijn hoede had. „In het systeem kan ik zien hoe het met de dieren gaat en bij welke bedrijven controles gedaan moeten worden. Dat gaat bijvoorbeeld om bloedonderzoek of mestonderzoek.”

Hygiëne bij de bedrijven waar hij komt is heel belangrijk, benadrukt de dierenarts. „Als ik aankom kleed ik mij om. Ik ga dan door een sluis heen en douche. Ook wissel ik meerdere keren van schoenen. Door deze voorzorgsmaatregelen wordt er veel ellende voorkomen. Ik heb nog nooit antibiotica hoeven te gebruiken.” Aangekomen bij de stallen neemt Davelaar monsters die naar het laboratorium gestuurd worden.

Verrijkend

Zijn bedrijfsbezoeken zijn maar een gedeelte van al het werk dat Davelaar elke week verzet. Zo schrijft hij geregeld rapporten in opdracht van laboratoria. Hij haalt een geniet exemplaar uit zijn aktetas. „Hier, kijk maar. Dit rapport gaat over de veiligheid van eieren van de bedrijven voor het gebruik in laboratoria.”

Ook stond er vorig jaar nog een reis naar Rwanda op het programma. Davelaar: „Daar geef ik consultancy, bijvoorbeeld over het opzetten van een pluimveebedrijf. Het is ontzettend interessant om andere culturen te ervaren. Bij elkaar heb ik wel twintig bezoeken afgelegd. Dat is echt verrijkend.”

Buiten zijn werk om geniet Davelaar van zijn uitgestelde pensioen. „Mijn vrouw en ik doen van alles, zoals tuinieren, wandelen en het aansturen van een bijbelkring. Ook genieten we van onze kinderen en kleinkinderen.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen blijft belangrijk als je wil blijven functioneren, geeft Davelaar aan. „Er zijn bijvoorbeeld dierenartsen die na hun pensionering de regelgeving niet meer bijhouden. En dan ben je snel klaar in mijn vakgebied.”

Aan stoppen denkt de Puttenaar voorlopig nog niet. „Het kan natuurlijk dat mijn lichaam een keer aangeeft dat ik moet stoppen, maar dat is nu nog niet zo.”

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl.

Loopbaan Davelaar

Geboren: 30 mei 1942

Lagere school: Groen van Prinstererschool in De Bilt

Vervolgopleiding: Christelijke HBS-B in Utrecht, Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, hier ook gepromoveerd

Banen: rijkskeurmeester, universitair hoofddocent Diergeneeskunde, gastdocent Veterinaire Faculteit Harare (Zimbabwe), research manager bij verschillende farmaceutische bedrijven

Laatste banen: veearts en veterinair consultant