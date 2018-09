Elektrische truck vecht voor volwaardige plek

Bezoekers die op de donderdag geopende transportbeurs IAA in Hannover rondlopen, krijgen bakken informatie over zich heen over elektrisch rijden. De truck op stroom komt er echt aan.

Nee, het is nog niet zo ver dat er al massaal vrachtwagens met elektromotor en accupakket worden geproduceerd. De meeste exemplaren bevinden zich nog in een testfase. Dat zijn echter wel bijna allemaal serieuze praktijktests. Met andere woorden: ze rijden gewoon op de openbare weg rond.

Dat verraadt onder meer de felblauwe Mercedes eActros, die op de immense stand van Daimler staat te glimmen. Hoe goed de poetsers ook hun best hebben gedaan, op het chassis net achter de cabine zitten de nodige resten zand en stof.

Dus is hij eerdaags te bestellen? Olaf Broy, vertegenwoordiger van de grootste truckbouwer van Europa, kan het alleen maar hopen. „We zijn net twee maanden aan het testen. Mijn verwachting is dat hij over twee jaar in productie gaat. We zijn nu vooral data aan het verzamelen.”

Let wel, het gaat hier niet om een klein stadswagentje maar om een 18 tons vrachtwagen. Een serieuze distributietruck dus. Een belangrijke concurrent van de eActros komt uit Nederland. Op de DAF-stand maakt de CF electric zijn opwachting. Ook een vrachtwagen waar al de nodige testkilometers mee zijn gemaakt.

Ron Borsboom, directeur productontwikkeling bij DAF, zegt er wel gelijk bij dat deze truck voor een bepaald segment geschikt is. „Denk aan het bevoorraden van supermarkten.” DAF wil voor elk segment iets bieden, aldus Borsboom. „Voor korte afstanden volledig elektrische voertuigen, voor middellange afstanden hybride aangedreven trucks en voor de lange afstand blijven we bij de diesel. En die maken we uiteraard steeds beter.”

Scania

Ook andere grote fabrikanten als Volvo en MAN hebben het nodige nieuws te melden rond elektrisch vervoer. De enige die uit de toon valt, is Scania. Wel staat er de Scania L320 plug-in hybride. Een truck met diesel- en elektromotor dus.

Ines Kasumovic, productmanager e-mobility bij de Zweedse vrachtwagenfabrikant, weet dat concurrenten verder zijn in het elektrisch maken van hun aanbod. „Dat zorgt voor ons alleen maar voor gezonde druk, zodat we blijven ontwikkelen. Wij geloven echter dat de klant nu vooral baat heeft bij hybride aandrijving. Voor volledig elektrisch vervoer is het nu nog te vroeg.”

Ronduit kritisch

En het is maar de vraag of het er zo massaal van komt. Volgens Alf Ihm van Volvo Trucks is dat een heel terechte vraag. De engineer bij de Zweedse truckbouwer is ronduit kritisch. „Het gaat hier op de beurs alleen maar over elektrisch rijden. Maar wat gebeurt er met ons elektriciteitsnet als 20 of 30 procent van al het vrachtvervoer in Europa daar afhankelijk van is?”

Dat de truck op stroom er komt, is helder. Tegelijk blijft de dieselmotor ook de komende jaren nog gewoon meedraaien. Schoner dan ooit, dat dan weer wel.