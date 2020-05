‘Einde aan aanhoudende groei digitale advertentiemarkt’

Aan de aanhoudende groei van de digitale advertentiemarkt komt door de coronacrisis dit jaar na tien jaar naar verwachting een einde. Dat concludeert accountantskantoor Deloitte in een onderzoek in opdracht van branchevereniging IAB Nederland.

In 2019 nam het marktaandeel van digital advertising nog wel toe. Dat jaar besteedden adverteerders 2,2 miljard euro van het marketingbudget aan digitale campagnes, op een totaal van 3,6 miljard euro. De digitale uitgaven stegen daarmee op jaarbasis met 13 procent. Dit jaar zullen deze uitgaven naar verwachting een vijfde lager uitvallen.

De totale marketinguitgaven vielen vorig jaar volgens het onderzoek 200 miljoen euro hoger uit dan een jaar eerder. Naast digitale groei werd ook aan radioreclames meer uitgegeven. Verder werd iets meer marketingbudget gereserveerd voor tv-reclames. Daartegenover daalden de advertentie-uitgaven via kranten en magazines. Ook aan buitenreclames werd minder besteed.

Door de crisis werden vele reclamecampagnes, met name in de reis-, entertainment en auto-industrie, opgeschort of geannuleerd. De volledige impact van de crisis op de advertentiemarkt is volgens IAB nog niet duidelijk.