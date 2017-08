Eerste appels geplukt

Bij fruitteeltbedrijf De Woerdt in Ressen zijn deze week de eerste appels van het seizoen geplukt, de zomerappel Delbarestival.

De eerste verse oogst is razend populair bij de consument. Probleem is echter dat er weinig aanbod is.

appels

Volgens eigenaar Wessel van Olst wordt zeker 30 procent minder oogst verwacht dit jaar, waardoor de fruitprijzen flink hoger komen te liggen dan andere jaren. De meeste fruittelers verwachten eveneens een fors lagere oogst. De combinatie van nachtvorst en een koud voorjaar heeft de vruchtzetting (bijen vliegen niet bij koud weer) flink dwars gezeten.

Omdat in heel Europa minder appels en peren worden geoogst, verwacht de sector een prijsstijging voor consumenten van tussen de 30-40 procent.