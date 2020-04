„Een lege agenda ervaar ik ook als een zegen*

„De school mag van mij direct weer opengaan. Liever vandaag dan morgen, maar dat kan natuurlijk niet. Toch zie ik persoonlijk het vervallen van allerlei verplichtingen als een zegen. Ik geef les aan enkele examenklassen, doe een studie en heb verplichtingen in de sfeer van kerk en familie. Ik zag echt op tegen de laatste maanden van het schooljaar. Nu heb ik ineens een lege agenda. Ik hoop alle verplichtingen voor de zomervakantie af te kunnen ronden. Alleen voor wat print- en kopieerwerk ben ik een keertje naar school geweest. Ook ben ik pas een bureaustoel op gaan halen. Aan de tafel in de woonkamer is mijn werkplek ingericht, met camera en al. Een woonkamerstoel is ongeschikt voor het echte bureauwerk. Aan de tafel onderhoud ik via videobellen en telefonisch contact met de leerlingen en maak ik instructiefilmpjes.

Mijn echtgenote heeft ook haar eigen werkplek in de woonkamer. Zij werkt drie dagen in het ziekenhuis. De dagen dat ze thuis is, is het wel schakelen. Het heeft ook wel iets gezelligs, met z’n tweeën in dezelfde ruimte. Mijn vrouw is in verwachting. Wie heeft de mogelijkheid om een deel van de zwangerschapsweken bij elkaar te zijn? Een voordeel van thuiswerken is dat je flexibel bent en andere zaken tussendoor kunt doen, zoals een telefoontje naar opa en oma of naar een gemeentelid. Nadelen zijn er ook. Ik mis de ontmoeting met de leerlingen. Daarnaast moet ik wel wennen aan het vele zitten, al loop ik regelmatig een rondje of pak ik even de fiets. Voor de klas ben ik toch de hele dag in beweging.”

Naam: Hans van Gent

Leeftijd: 29

Woonplaats: Rotterdam

Beroep: docent economie

Uur per week: 22-24 lesuren

Deel 3 in een serie portretten van thuiswerkers. Dinsdag deel 4. >>rd.nl/thuiswerkers