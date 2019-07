ECB’er niet gerust op plannen Facebook

Financiële toezichthouders moeten flink aan de bak om regelgeving te maken voor grote techbedrijven als Facebook die zich in de financiële wereld willen wagen. Dat zei bestuurder Benoît Cœuré van de Europese Centrale Bank (ECB) zondag in de Zuid-Franse plaats Aix-en-Provence.

Hij verwijst naar de plannen van Facebook, die onlangs bekendmaakte een eigen cryptomunt met de naam Libra te ontwikkelen die gebruikt moet kunnen worden voor echte betalingen door Facebook-gebruikers. Volgens Cœuré ontbreekt het nu nog aan spelregels voor een dergelijk scenario. „Het is ondenkbaar dat we ze hun gang laten gaan in het financiële systeem zonder regels om toezicht te kunnen houden, want dat is gewoon te gevaarlijk. We moeten sneller schakelen dan we ooit hebben gedaan.”

Eerder lieten drie Britse toezichthouders al weten zich in de plannen van Facebook te verdiepen. Gouverneur Mark Carney van de Britse centrale bank zei een „open blik” te willen houden „maar geen open huis”. Ook vanuit Washington werd met scepsis gereageerd. Later deze maand geeft Facebook tekst en uitleg voor het Amerikaanse congres over Libra.