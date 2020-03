ECB begint opkoop obligaties onder noodprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met het opkopen van obligaties en schatkistpapier in het kader van zijn noodprogramma ter waarde van 750 miljard euro. Dat programma is bedoeld om steun te geven aan bedrijven en overheden nu de coronacrisis in volle hevigheid toeslaat.

Het pakket werd vorige week aangekondigd. De ECB herhaalde nog maar eens dat Griekse staatsleningen ook in aanmerking komen voor het opkoopprogramma. Er worden geen ‘inhaalaankopen’ van Grieks schatkistpapier gedaan om daarmee goed te maken dat die leningen eerder niet werden opgekocht, benadrukte de centrale bank.