Betuwenaren die in het laatste oorlogsjaar waren geëvacueerd, troffen bij terugkeer hun huizen kapotgeschoten en leeggeplunderd aan. Geallieerde soldaten roofden alles wat van waarde was. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek wijdt aan de lang verzwegen gebeurtenissen een expositie en een boek. beeld Vidiphoto