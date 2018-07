Dringen voor de spoelbak bij demonstratie poetsmiddel van Jemako

Al zes jaar trekt Anita Bunt (31) uit Geldermalsen op doordeweekse avonden eropuit met schoonmaakartikelen. „Er wordt me weleens gevraagd of de mensen niet moe worden van al die party’s, maar dat is in de praktijk niet het geval.”

Het is dringen in de keuken van Arianne van Mourik in Geldermalsen. Een tiental dames, voornamelijk dertigers, is deze avond naar haar woning gekomen om nader kennis te maken met de schoonmaaklijnen van Jemako. Plaatsgenote en zelfstandig distributeur Bunt toont hoe de spoelbak kan worden gereinigd met behulp van citronsteen. Ze heeft de keuken als thema voor haar avond gekozen, maar maakt en passant ook een vieze ruit streeploos schoon en toont hoe vloeren kunnen worden behandeld. De gastvrouw, die haar vriendinnen en kennissen heeft uitgenodigd, krijgt aan het begin van de avond een geschenk. Het is lastig kiezen: huidverzorgingsproducten, een tas, spel of een autoset. Dit laatste wordt het in ieder geval niet, want dat is meer een zaak van vader. En die heeft zijn biezen gepakt toen hij hoorde dat de woonkamer vanavond zou volstromen.

Lokkertje

Het geschenk is een lokkertje voor de aanwezigen om zelf een thuisparty te organiseren. De meeste dames zijn al bekend met een deel van de producten. Ze zijn al snel met elkaar in gesprek over de werking van sommige doeken en vloeistoffen. Bunt vraagt er ook nadrukkelijk naar. „Je moet zelf de regie houden, maar als een van de aanwezigen enthousiast is over het product, neemt die heel veel van je over. Als niemand van de aanwezigen Jemako kent, is het een uitdaging om de klant te overtuigen”, legt ze later uit.

Het bedrijf heeft de verkopers goed opgeleid. Bunt deelt vooraf dikke catalogi uit en wijst op de laatste bladzijde, waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt. „Als jullie straks iets willen bestellen, kun je dat noteren. Dan wordt het niet vergeten.” Een stapel pennen ligt al klaar op tafel. Vier keer per jaar krijgen de distributiepartners –vaak huisvrouwen– scholing. „Steeds als de nieuwe folder op de markt komt. Daarnaast kan ik ook andere scholingen volgen.”

Bunt (31) verkoopt sinds 2012 producten voor de Duitse schoonmaakgigant. Zij was toen ze nog thuis in Werkendam woonde, via haar moeder bekend met de doeken en de met vloeistof gevulde flessen. „Mijn man is schilder, maar nam schoonmaakartikelen mee de steiger op en poetste bij wijze van service weleens de ramen. Toen onze tweede kwam, ben ik parttime gaan werken en uiteindelijk helemaal gestopt. Het werk voor Jemako is ideaal in combinatie met de zorg voor onze drie kinderen.”

Ze trekt er –behalve in de zomermaanden– een tot twee avonden per week op uit. In een grote regio. „We verkopen vooral op het platteland en met name in de Biblebelt.” De mensen worden niet partymoe, denkt ze. „Je hebt vaste klanten die artikelen bijbestellen en jonge moeders zien het gemak en de kwaliteit van deze producten.”

Als belangrijk voordeel van de thuisverkoop ziet ze de uitleg en de service. „Ik geef precies aan hoe je met bepaalde spullen moet omgaan en kom, als het niet zo goed lukt, persoonlijk langs.” Per avond zet ze gemiddeld voor 500 euro om. Daarnaast wordt er nog eens voor circa 750 euro aan spullen per maand aan huis afgehaald. „Het is een aardige bijverdienste, maar ik doe het niet voor geld, maar voor het contact met de mensen.” Minder leuk is de administratieve kant. „Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet de boekhouding bijhouden en btw afdragen.” Het mooist vindt Bunt het wanneer mensen „sceptisch binnenkomen en aan het einde van de avond blij naar huis gaan.”

Jemako, waar je alles mee schoonmaakt

Jemako is een Duits bedrijf dat schoonmaakproducten ontwikkelt. De in Rhede –net over de grens– gevestigde onderneming zet haar artikelen in diverse Europese landen af, via zelfstandige distributiepartners. Het bedrijf begon in 1999, het aantal verschillende producten is ondertussen opgelopen van circa dertig tot enkele honderden. Er is een lijn voor de keuken, voor de badkamer, ramen, woonkamer, vloeren, auto en voor huidverzorging. Het bekendst zijn de natte doek en de droogdoek. De distributieadviseurs kopen zelf hun producten in. Zij kunnen ook verdienen aan het opleiden van collega’s. Verder brengen zij terugkerende klanten –zogenaamde stamklanten– aan.