Driekwart minder bezoekers in centrum Amsterdam

Het aantal bezoekers aan het centrum van Amsterdam lag vorige week op iets meer dan een kwart van een jaar eerder. De omzet lag twee derde lager dan vorig jaar, becijferde de brancheorganisatie voor non-foodwinkels INretail. Daarmee hadden Amsterdamse winkeliers het meest te lijden onder de nieuwe coronamaatregelen van de dertien steden die INretail in de gaten houdt.

Het aantal bezoekers in die dertien steden daalde gemiddeld met 49 procent. In tien van die steden was de afname groter dan 40 procent.

Qua omzet was Groningen de stad die na Amsterdam de omzet het hardst zag teruglopen. Daar lag die 58 procent lager dan een jaar eerder. In Utrecht was dat 54 procent minder. Gemiddeld lagen de omzetten in de dertien gevolgde steden 44 procent lager dan normaal.

Door de coronacrisis is het al maanden rustiger in de winkelstraten. Sinds de nieuwe lockdown is de terugval echter aanzienlijk. De overheid roept op om vooral in je eentje en doelgericht aankopen te doen, winkelen voor het plezier wordt daardoor afgeraden.