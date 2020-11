Dow-Jonesindex voor het eerst door grens 30.000 punten

De Dow-Jonesindex is voor het eerst boven de 30.000 punten uitgekomen. De bekende Amerikaanse beursgraadmeter stond dinsdag na twee uur handelen 1,4 procent hoger. Ondanks de coronacrisis worden op Wall Street telkens records verbroken. Positief vaccinnieuws en opluchting over de machtsoverdracht van president Donald Trump aan zijn Democratische opvolger Joe Biden zorgden voor de meest recente rally.

Omstreeks 17.29 uur uur (Nederlandse tijd) stond de Dow-Jonesindex, waarin dertig grote Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen, op meer dan 30.001 punten. De Dow sloot begin 2017 voor het eerst boven de 20.000 punten. In januari 2018 werd de grens van 25.000 punten doorbroken. Voor het uitbreken van de coronapandemie was de Dow ook hard op weg naar de 30.000 punten. Door de crisis zakte de graadmeter terug tot onder de 20.000 punten.

Dat de aandelenbeurzen stijgen te midden van een recessie, heeft er deels mee te maken dat de rentestanden historisch laag zijn. Om toch rendement te behalen zijn bij beleggers aandelen in trek. De rentestanden bleven na het uitbreken van de coronacrisis laag door alle stimuleringsmaatregelen die centrale banken namen, zoals het massaal opkopen van obligaties.

De hoop dat er spoedig werkende en betrouwbare vaccins komen die een einde maken aan de wereldwijde virusuitbraak, zorgt er de laatste weken bovendien voor dat beleggers meer risico durven te nemen. De waarde van goud, dat doorgaans als veilige belegging in onzekere tijden wordt gezien, daalt sinds zijn piek in juli weer gestaag. Een troy ounce van het edelmetaal noteerde dinsdag bijna 2 procent lager op iets meer dan 1804 dollar.

Ook op de markt voor olie werd dinsdag een symbolisch succes gevierd. Een vat Amerikaanse olie was kortstondig meer dan 45 dollar waard. Dat was sinds begin maart, toen olieprijzen door corona hard begonnen te dalen, niet meer gebeurd. Door de hoop op een vaccin speculeren beleggers op een toenemende vraag naar olie nu er zicht is op een einde aan lockdowns.