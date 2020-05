„Denk na over juiste besteding vakantiegeld”

Mei is de maand waarin de meeste werknemers hun vakantiegeld krijgen uitgekeerd. Tot vorig jaar gebruikten de meeste mensen dit extraatje waar het in principe voor bedoeld is: vakantie. Nu lijkt dat te veranderen.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) doet ieder jaar onderzoek naar de vraag hoe Nederlanders hun vakantiegeld besteden. Hoewel het Nibud al sinds 2015 zag dat steeds meer Nederlanders dit bedrag gebruikten voor het aflossen van schulden en betalingsachterstanden, sluit het instituut niet uit dat deze trend zich in 2020 doorzet.

Vanwege de coronacrisis hebben veel mensen een streep moeten zetten door hun geplande zomervakantie. Vanwege de beperkende maatregelen zijn vakanties over de grens een no-go. Voor sommige Nederlanders is de crisis sowieso een reden om wat zuiniger aan te doen. Zij schuiven de vakantieplannen dus op de lange baan.

Om die reden heeft het Nibud de jaarlijkse enquête uitgesteld tot later in het jaar, zodat het aan de respondenten kan vragen wat er daadwerkelijk met het geld is gebeurd. Veel mensen wachten namelijk nog even af of ze later in het jaar alsnog op vakantie kunnen, zegt Karin Radstaak, woordvoerster van het Nibud.

De uitkomsten van de enquête zijn moeilijk te voorspellen, maar Radstaak denkt wel dat mensen het vakantiegeld niet meer zo massaal uitgeven aan vakanties.

Sparen

Hoe het bedrag zal worden besteed, verschilt per situatie. Werknemers die financiële moeilijkheden zien aankomen, zullen eerder geneigd zijn het vakantiegeld als appeltje voor de dorst te bewaren. Door de coronacrisis staan banen op de tocht. Daarom zal de groep spaarders dit jaar waarschijnlijk een stuk groter worden dan voorgaande jaren.

Het Nibud adviseert hen om het vakantiegeld op een rekening te zetten. Het gaat er in ieder geval om dat het geld niet makkelijk uitgegeven kan worden. Radstaak: „Zo verkleinen mensen de kans dat ze hiervan onopgemerkt de boodschappen of andere alledaagse dingen betalen. Het gaat er vooral om dat mensen bewust met hun vakantiegeld omgaan.”

Niet alle Nederlanders hebben deze maand hun vakantiegeld ontvangen. Omdat sommige bedrijven het nu financieel moeilijk hebben, keren ze op een later moment het vakantiegeld uit of ze zien hier zelfs helemaal van af.

Bedrijven die dit zonder overleg beslissen, gaan wel hun boekje te buiten, zegt Jan Schreuders, juridisch specialist bij de Reformatorische Maatschappelijke Unie. „Het recht op uitbetaling van vakantiegeld is in de wet vastgelegd. Daarvan mag dus niet zomaar worden afgeweken.”

Opeisbaar

De wet bepaalt zelfs wanneer de vakantietoeslag dient te worden overgemaakt. Schreuders: „In principe moet dat in mei of juni gebeuren. De wet regelt dat het vakantiejaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei en dat het uitbetalen tenminste één keer per jaar plaatsvindt. Hierdoor kan de werknemer het vakantiegeld formeel in juni opeisen.”

Maar de wet geeft bedrijven wel de ruimte om met het personeel andere afspraken te maken. Schreuders adviseert zowel werkgever als werknemer om deze mogelijkheid zeker te benutten. De kans op een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn, is zo het grootst.

Er kan worden overeengekomen dat het vakantiegeld wordt gespreid over meerdere maanden. Het later uitbetalen van het gehele vakantiegeldbedrag mag ook, zolang het maar in overleg gebeurt.

Sommige bedrijven hanteren een keuzebudget. De werknemer bepaalt dan zelf wanneer hij of zij het vakantiegeld ontvangt. „Die optie komt steeds vaker voor”, zegt Schreuders.