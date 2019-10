Demonstrerende christen-boer: Overheid moet betrouwbaar zijn

Boeren uit het hele land trekken dinsdag in alle vroegte met hun trekkers op naar Den Haag. Ook christelijke veehouders van de Veluwe rijden mee. „De overheid moet betrouwbaar zijn.”

Het is iets over half vier dinsdagmorgen als kalverhouder Sander Happel (33) uit Stroe in zijn Fendt 513 Vario stapt. Om 4.00 uur ontmoet de jonge agrariër zijn collega’s bij loonbedrijf Van Donkersgoed in Voorthuizen. Gauw een bak koffie en dan op weg naar Nijkerk. Onderweg zien ze meer oranje zwaailichten. „Dat is de stoet uit Apeldoorn”, denkt Happel.

Onderweg in Fendt

In een lange rij richting gaat het naar het verzamelpunt bij afslag Nijkerk-Zuid. In de stromende regen stellen de tractoren zich in rijen op. Klaar voor de strijd. Happel –die in 2001 de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek van nabij heeft meegemaakt– hoopt dat het niet tot knokken komt. „Dan haak ik af. We willen alleen een duidelijk signaal afgeven. Zo kan het niet langer.”

Vooral het feit dat de ene na de andere regel hem wordt opgelegd, heeft Happel doen besluiten mee te doen met het boerenprotest. De bij de hersteld hervormde gemeente van Garderen aangesloten boer heeft nog wel getwijfeld of hij als christen tegen de regering in verzet mag komen.

Luchtvaart

„Maar de overheid heeft toch een eed van trouw afgelegd? Ze moet betrouwbaar en eerlijk zijn. En dat is ze niet als ze de boeren de schuld van allerlei milieuproblemen geeft en bijvoorbeeld de luchtvaart ontziet. Daar mogen we best eens tegen in gaan.”

De groep uit Nijkerk-Zuid voegt op de A28 in bij een andere club die over de snelweg komt aanrijden. De Nederlandse snelwegen zijn vanmorgen van de boeren.

Bij Hoevelaken proberen enkele auto’s en een vrachtwagen nog gauw voor de stoet in te voegen. Dat lukt. Het moet een publieksvriendelijke actie blijven.

Met een gangetje van 30 kilometer per uur gaat het op Utrecht aan. Politiewagens staan op de vluchtstrook. Agenten staan er naast en doen niets.

Staphorst

Bij Utrecht is het tijd voor een plaspauze. Boeren uit Staphorst staan gemoedelijk te praten met collega’s van de Veluwe. Het is gewoon gezellig. Maar het wordt ook steeds drukker. Op de A12 voegen trekkers vanuit het oosten zich bij de stoet. Ook de ochtendspits komt op gang.

Zelfs op dit vroege tijdstip trekken de boeren bekijks. Bij opritten staan burgers te filmen. Collega-agrariërs uit het Groene Hart betuigen hun steun op spandoeken in hun weiland.

Bij Bodegraven loopt het verkeer helemaal vast. De drukste ochtendspits ooit is het. Sander Happel kiest voor de N11 richting Leiden. Bij de oprit ziet hij een andere stoet. Friese vlaggen wapperen. Luchthoorns zorgen voor een oorverdovende kakofonie.

A12 Woerden

Het invoegen kost veel tijd. Toch zijn de wachtende automobilisten niet vervelend. Velen steken hun duim omhoog.

Bij Leiden wordt een viaduct voor de Rijnlandroute gebouwd. Bouwvakkers staan langs de vangrail te zwaaien. Den Haag nog 11 kilometer, meldt een ANWB-bord. Met dit kruiptempo zou het nog wel eens lang kunnen duren voordat het Malieveld is bereikt.

