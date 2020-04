„Deal met m’n zoontje om zijn kamer te mogen gebruiken”

„Als ik voorheen weleens thuiswerkte, deed ik dat beneden. Maar in deze periode verzorgt mijn vrouw daar het thuisonderwijs voor onze drie kinderen. Een voordeel is dat ze zelf voor de klas staat. Petje af trouwens voor alle moeders, want het huishouden eist ondertussen ook gewoon de volle aandacht op. Nu werk en privé zich in de woning volledig vermengen, ben ik naar boven verhuisd, weg uit het episch centrum. Naam: Wilco Moen

Leeftijd: 38

Woonplaats: Opheusden

Beroep: marketing manager

Uur per week: 36

Zodoende zit ik achter het bureau op de kamer van mijn zoontje van tien. Hij mopperde wel een beetje, maar we hebben een deal gesloten: ik gebruik zijn kamer en dan mag hij een keer in de week een halfuurtje in mijn Tesla een computerspel spelen, virtueel rijden in een raceauto. Dat trok hem over de streep. Samen als gezin er iets van maken is erg belangrijk en dan kom je soms tot grappige oplossingen.

De huidige situatie brengt ook mooie dingen met zich mee. Zo kunnen we gezamenlijk ontbijten en lunchen. Er is meer regelmaat. Daardoor ben ik nu meer bij het gezin betrokken, erg fijn.

Ik werk bij Mprise in Veenendaal, een bedrijf dat software levert aan onder andere de tuinbouwsector. Bij goed weer ging ik op de fiets naar kantoor. Dat mis ik, die gratis dagelijkse beweging.

De meeste werkzaamheden en de contacten met collega’s en klanten kunnen doorgaan. Daarbij voegt de webcam, via Teams, zeker iets toe aan het telefoneren. Maar als de groep groter is dan vier à vijf personen, wordt het lastiger, vind ik. Incidenteel thuiswerken is prettig, maar ik geef toch de voorkeur aan met z’n allen vergaderen in één pand.”

Deel 7 in een serie portretten van thuiswerkers. Donderdag deel 8.