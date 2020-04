„De recreatiesector is eigenlijk de kanarie in de kolenmijn”

Angstig leeg is het donderdag op camping Het Beloofde Land in Voorthuizen. En het ziet er naar uit dat dit voorlopig zo blijft als zaterdag het kampeerseizoen begint. Ook christelijke campings en vakantieparken in ons land worden door de coronarichtlijnen hard getroffen.

Sinds 3,5 jaar runnen Rein en Henrieke van Woerden de populaire vakantieplek met 130 kampeerplaatsen en 50 accomodaties in het hart van de Veluwe. Drie topjaren hebben ze achter de rug. In het vakantiepark is flink geïnvesteerd, ook afgelopen winter. En dat betekent dat er niet zoveel vet op de botten overblijft. „Wij moeten het vooral hebben van kerkgerelateerde groepen die gebruik maken van onze twee gemeenschappelijke ruimten”, vertelt Rein. „En dat is in ieder geval tot 1 juni verboden vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Dus hebben mensen massaal hun boeking geannuleerd.”

Gasten die voor 18 maart –de datum van de ”intelligente lockdown”– hebben geboekt en nu afzeggen, betalen slechts 25 procent van het vakantiebedrag, mits ze alvast reserveren voor volgend jaar. Ze krijgen dan een soort tegoedbon. Willen ze dat niet, dan is de helft van het totaalbedrag verschuldigd. Immers, alleen de gemeenschappelijke ruimten en toiletgroepen mogen op de Veluwe niet gebruikt worden. De chalets, bungalows en caravans hebben veelal eigen sanitair.

Voor de reserveringen na 18 maart geldt op Het Beloofde Land een ander regiem. Deze gasten mogen kosteloos annuleren tot een dag voor aankomst. Daarmee proberen de eigenaren het vertrouwen van consumenten in de recreatiesector terug te winnen. „De waarschuwing van premier Rutte om voor mei nog geen vakantie te boeken –hoe begrijpelijk ook in het belang van de volksgezondheid– is te kort door de bocht. Laat het aan de campings zelf over. Met een bezetting van bijvoorbeeld 50 procent wordt de sector in leven gehouden en worden de gezondheidsrisico’s toch beperkt.”

Texel

Volgens Rein komen parken die van hun gasten een volledige aanbetaling hebben gevraagd nu financieel in de problemen. „Zeker als alles terugbetaald moet worden. De meeste werken echter met vouchers, tegoedbonnen voor een later tijdstip.”

Ondertussen gaan de voorbereidingen in Voorthuizen gewoon door. „Mijn vrouw zei gisteren nog: de camping heeft er nooit zo netjes bijgelegen. We gebruiken de extra tijd nu om de boel op te knappen en ons te bezinnen hoe we als christelijk park in de toekomst verder willen. De enige stress die wij nu hebben, wordt veroorzaakt door de onzekerheid. Tegelijkertijd geloven we ook dat God voor ons en ons bedrijf zorgt. We bidden iedere dag of Hij de overheid wijsheid wil schenken en of Hij ons wil bijstaan.”

Deze afhankelijke houding kenmerkt ook De Verrassing op Texel, vertelt beheerder Andries van Driel. „Er is er Eén Die alles bestuurt.” Iedereen die tot 28 april heeft geboekt heeft Van Driel moeten afbellen en het vooruitbetaalde bedrag wordt volledig teruggestort. Het reformatorische bungalowpark telt 29 toeristische eenheden. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. „Huisartsen op Texel hebben de mensen geadviseerd om weg te blijven. Wij volgen dat advies. We hebben hier op het eiland geen voorzieningen om zieke mensen op te vangen.”

Zeeland

In Zeeland is de situatie voor de recreatie-ondernemers ronduit dramatisch. De provincie is tot 10 mei een van de verboden regio’s voor vakantiegangers en de eerste bedrijven hebben inmiddels al een faillissement aan moeten vragen. Op dit moment vindt overleg plaats tussen het ministerie van Economische Zaken, verkeer- en toeristenbond ANWB en branche-organisatie Recron om ook voor deze sector een financieel noodplan van de grond te tillen. Piet de Visser, bestuurslid van Recron en eigenaar van familiecamping Schoolzicht in Aagtekerke –met als doelgroep de reformatorische gezindte– wil niet in de krant reageren totdat er duidelijke afspraken liggen met de overheid.

Eigenaar Martien van der Zwan van de christelijke reisorganisatie VakanZ heeft inmiddels ook enkele tientallen vakanties in het voorseizoen moeten annuleren. „We hebben niet alleen te maken met diverse landen waar zich onze vakantieparken bevinden, maar in Nederland zijn ook nog eens 25 verschillende veiligheidsregio’s die nogal eens strenger zijn dan van de overheid. We worden soms plotseling overvallen met een wirwar aan extra regels, terwijl we wel voldoen aan de landelijke eisen. Wat we echt nodig hebben, is een gemeenschappelijke lijn die geldt voor alle provincies.”

Kanarie

Zoals de meeste vakantieparken en campings werkt ook Van der Zwan met omboekingen en vouchers. „Ik verwacht dat de hele reisbranche dat gaat doen. De nood is het grootst bij de kleine ondernemer. Vergeet niet dat we vanaf half februari, toen het coronavirus in Italië de kop op stak, al last hebben van achterblijvende boekingen. Wij zijn eigenlijk de kanarie in de kolenmijn. Als het consumentenvertrouwen afneemt, is de recreatiesector de eerste die dat merkt.”