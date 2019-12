Dag van de Zeeuwse Visserij keert terug

De Dag van de Zeeuwse Visserij keert volgend jaar weer terug in Vlissingen. In 2012 is het evenement gestopt vanwege geldtekort. Ook ontbrak het aan organisatoren. De Zeeuwse visserijsector wil nu op 20 juni volgend jaar het evenement nieuw leven in blazen.

Voor het eerst worden er ook vissers van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee bij betrokken. Tijdens de visserijdag kunnen mensen kennismaken met de sector. Naar schatting kost het evenement 35.000 euro, waarvan 20.000 door de provincie wordt betaald.