Crisis legt internationale stages stil

De Nederlanders Marcel Roos en Ronald Gardebroek startten in 2007 een stagebemiddelingsbureau in Nieuw-Zeeland. Jaarlijks regelen ze honderden stages voor overwegend Nederlandse studenten. Maar door de coronacrisis is 90 procent van hun omzet weggevallen.

Roos groeide op in Epe, Gardebroek in Apeldoorn. Op het mbo in Apeldoorn werden ze vrienden, samen doorliepen ze de opleiding commerciële economie aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens een stage op Aruba ontstond het plan om af te studeren op een bureau voor stages in Nieuw-Zeeland en Australië. Roos: „Toen onze docent merkte dat we daar nog nooit waren geweest, zei hij: Dit gaat nergens over! Maar uiteindelijk werd hij enthousiast.”

In 2005 studeerden beide mannen succesvol af. Twee jaar later vestigden ze zich in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, en startten New Zealand Internships. Roos: „We begonnen met stagebemiddeling voor Nederlandse studenten, intussen hebben we meer dan negentig nationaliteiten geholpen.” Met een aandeel van 50 procent blijft Nederland wel het belangrijkste. „De natuur, het klimaat, de veiligheid en de Engelse taal spreken Nederlandse studenten aan. Nieuw-Zeeland is dé kans om eens echt ver van huis te gaan.”

Gardebroeks moeder, Anneke Gardebroek uit Epe, is het gezicht van Stagereizen, de Nederlandse vestiging van het bedrijf. Zij bezoekt stagemarkten en voert gesprekken met onderwijsinstellingen. „En dan te bedenken dat zij er op tegen was dat ik destijds op stage naar Aruba ging. Maar nu komt ze elk jaar naar Nieuw-Zeeland” , zegt Gardebroek.

Toen de twee Nederlanders hun bureau startten, waren internationale stages in Nieuw-Zeeland nog relatief onbekend. Roos: „We konden alle domeinnamen kopen die daar iets mee te maken hadden.”

Voor een bedrag variëren van 500 tot 900 Nieuw-Zeelandse dollar (282 tot 508 euro) regel New Zealand Internships naast de stageplaats het hele verdere traject van visum en huisvesting tot sociale activiteiten.

Op het werk hebben de twee zakenpartners de taken verdeeld. Gardebroek werft de studenten en regelt het reilen en zeilen van het bedrijf. Roos verzorgt de plaatsing.

Intussen hebben ze een tweede poot onder hun bedrijf opgezet: de organisatie van bedrijfsevenementen. Gardebroek geeft een voorbeeld: „Toen de Nederlandse tak van HelloFresh in Nieuw-Zeeland maaltijdboxen kwam promoten, organiseerden wij een introductie-evenement in het gebouw van accountantsbureau EY.” Een ander voorbeeld is de organisatie van een Koningsdagfeest voor Nederlanders in Nieuw-Zeeland.

Corona

De gevolgen van de coronacrisis zijn heftig. Roos: „Het luchtruim werd gesloten, onze studenten werden opgeroepen om naar huis terug te keren. Er kwam abrupt een einde aan alle stages.” Ook de organisatie van bedrijfsevenementen viel stil.

De Nieuw-Zeelandse overheid komt getroffen bedrijven te hulp. Zij krijgen voor een periode van 20 weken 325 dollar per medewerker uitgekeerd. Voorwaarde is dat de omzet door corona met tenminste 30 procent is gedaald. Het bureau van Roos en Gardebroek zag 90 procent van de omzet wegvallen.

„We zijn blij met de steun”, zegt Gardebroek, die vooral vooruit wil kijken. „We zijn niet stil gaan zitten. We richten ons nu meer op stages voor lokale studenten, de eerste boekingen zijn al binnen. Studenten uit het buitenland zijn afhankelijk van vliegverkeer. Gelukkig komt dat langzaam weer op gang, het gaat weer de goede kant op.”

Nederlandse studenten kunnen weer bij Stagereizen boeken. Mocht de pandemie weer opspelen en de reis door nieuwe overheidsmaatregelen alsnog niet doorgaan, dan krijgen ze hun geld terug, zegt Gardebroek.

Gegevens bedrijf

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren. Deel 13 in een serie. Volgende week deel 14.

serie

Bedrijf & corona

Naam: New Zealand Internships

Plaats: Auckland

Sinds: 2007

Activiteit: bemiddeling bij stages en organisatie van evenementen

Aantal medewerkers: 5

Gevolg coronacrisis: 90 procent omzetverlies