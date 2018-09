CPB iets positiever over economische groei

De Nederlandse economie groeit volgend jaar iets harder dan eerder aangenomen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft zijn raming voor 2019 opgeschroefd naar een plus van 2,6 procent, van 2,5 procent.

De economie staat nog steeds in bloei, merkt de belangrijke adviseur van het kabinet daarbij op. Nederland profiteert van het expansieve begrotingsbeleid van het kabinet. Ook de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) helpen mee.

In 2018 gaat de economie naar verwachting met 2,8 procent vooruit. Dat groeicijfer komt overeen met de vorige raming uit augustus. Er zijn wel toenemende onzekerheden die nog roet in het eten kunnen gooien, zegt het CPB. Het gaat dan vooral om het wereldwijde handelsconflict, begrotingsproblemen in Italië en de brexit.

De economische groei is in 2019 overigens net wat lager dan dit jaar doordat de woningmarkt minder uitbundig is en de uitvoer volgens de prognoses dan iets terugvalt.

De werkloosheid daalt volgend jaar waarschijnlijk naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. Daarnaast zien de meeste huishoudens hun koopkracht erop vooruitgaan, mede door aanpassingen in de inkomstenbelasting. Volgens het CPB zullen de lonen ook harder stijgen doordat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Gezinnen met kinderen profiteren verder van de hogere kinderbijslag.

Het planbureau gaat bij zijn berekeningen niet uit van exact dezelfde cijfers als het kabinet zelf. Het CPB rekent bijvoorbeeld met een hogere inschatting van de zorgpremie. Anders dan het kabinet denkt het CPB dat de zorgverzekeraars niet gaan interen op hun reserves.