Corona-uitbraak raakt Brits ondernemers- en consumentenvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is als gevolg van de uitbraak van het coronavirus flink weggezakt. Ook consumenten zijn minder zeker over de financiële toekomst. Dat stellen de Britse bank Lloyds en marktonderzoeker GfK, die daar onderzoek naar deden.

Volgens Lloyds verwacht driekwart van de 1200 bedrijven die meededen aan het onderzoek op een of andere manier geraakt te zullen worden door de pandemie. De meeste bedrijven vulden de enquête in voordat de Britse overheid met strenge maatregelen kwam om de verspreiding van het virus in te dammen. De kans dat het sentiment inmiddels nog slechter is geworden, is volgens Lloyds dan ook groot. Vooral de detailhandel en de dienstensector worden hard geraakt door de maatregelen.

Ook bij consumenten ebde het vertrouwen weg, meldt GfK op basis van een eigen onderzoek. Huishoudens werden pessimistischer over hun eigen financiën en de economie in het algemeen en waren minder bereid tot het doen van grote aankopen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de eerste twee weken van maart, toen het coronavirus in mindere mate invloed had op het dagelijkse leven in het Verenigd Koninkrijk.