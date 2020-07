Computermarkt herstelt zich in tweede kwartaal dit jaar

Na een teruggang in het eerste kwartaal is de wereldwijde pc-markt in het tweede kwartaal van dit jaar weer hersteld, meldt tech-onderzoeksbureau Canalys. In totaal gingen er bijna 73 miljoen desktops, notebooks en werkstations over de toonbank. Dat is 9 procent meer dan een jaar geleden en de grootste groei sinds 2010.

De computersector dankt het herstel vooral aan notebooks, die in trek waren bij bedrijven, studenten en consumenten die ze nodig hadden om thuis te werken door de coronacrisis. Het aantal verzendingen van notebooks en mobiele werkstations groeide met 24 procent jaar op jaar, terwijl desktops en desktop werkstations daalden met 26 procent.

De totale leveringen zijn in het tweede kwartaal gelijk getrokken nadat in de eerste drie maanden het aanbod was achtergebleven bij de vraag. Toen sloten veel computerfabrieken vanwege de coronacrisis en raakte de import achterop. Het totaal aantal zendingen in de eerste helft van dit jaar is met een stijging van 1 procent net wat beter dan vorig jaar.

HP nam de meeste zendingen voor zijn rekening, ruim 18.000 in het tweede kwartaal van dit jaar, goed voor bijna een kwart van de markt. Daarna volgt Lenovo, met bijna 17.500 zendingen. Dell neemt de derde plek in met ruim 12.000 zendingen. Computerfabrikant Acer was qua jaarlijkse groei de hoogste stijger, met 21 procent. Daarna volgt HP, met een groei van 17,5 procent. Lenovo zag een groei van 7 procent ten opzichte van een jaar terug, daarna volgt Dell met 3,4 procent.

„Notebooks hebben eigenhandig de computermarkt uit de depressie gehaald”, stelt Canalys. Het onderzoeksbureau denkt dat het belang van notebooks alleen maar zal toenemen vanwege investeringen van bedrijven op dat gebied. „De buitengewone vraag heeft voor een andere strategie gezorgd in de bedrijfstak. Na jaren van innovaties voor smartphones, kijken app-ontwikkelaars nu ook naar de personal computer.”