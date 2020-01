Chinese investeringen op laagste niveau sinds 2013

Chinese bedrijven hebben het afgelopen jaar flink minder geïnvesteerd in de Europese en de Amerikaanse economie. De investeringen zijn op het laagste punt sinds 2013, zo stellen advocatenkantoor Baker McKenzie en onderzoeksinstituut Rhodium Group.

Vergeleken met het jaar ervoor zijn de Chinese investeringen in Europa met 40 procent gedaald. In Nederland daalden de investeringen de afgelopen vijf jaar met 65 procent. Dat is te wijten aan verschillende factoren, aldus Wibren Veldhuizen van McKenzie. Hij noemt de veranderende geopolitiek en de aanhoudende handelsoorlog tussen China en VS. Ook zullen volgens hem strengere controle en regulering ten aanzien van buitenlandse investeringen en overnames in Europa Chinese investeerders weerhouden op dit moment buitenlandse strategische investeringen te willen doen.

Overigens ontving Europa ruim twee keer meer investeringen (13,4 miljard dollar) dan Noord-Amerika (5,5 miljard dollar). Finland (5,3 miljard dollar), het VK (3,8 miljard dollar), Zweden (1,3 miljard dollar), Duitsland (0,7 miljard dollar) en Italië (0,7 miljard dollar) zagen de grootste Chinese investeringen in Europa.

Volgens Tracy Wut, hoofd fusies en overnames van Baker McKenzie in Hong Kong en China kan er op het gebied van investeringen vanuit China echter optimistisch gekeken worden naar de toekomst. De ondertekening van de zogenoemde fase 1-handelsovereenkomst tussen China en de VS kan bijdragen aan een verbetering van de economische betrekkingen tussen de grootmachten.