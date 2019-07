CBS: stijging huizenprijzen Amsterdam vlakt af

De prijsstijging van koopwoningen in Amsterdam vlakt af. In het tweede kwartaal waren huizen in Amsterdam bijna 7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de geringste prijsstijging in bijna vijf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging van de huizenprijzen aan het afvlakken. Verder zijn in Amsterdam en Utrecht in het tweede kwartaal voor het eerst in tijden meer woningen verkocht dan een jaar eerder.

Landelijk bedroeg de stijging van de huizenprijzen gemiddeld 7,2 procent. Dit is de kleinste toename in de afgelopen twee jaar, aldus het statistiekbureau. In april, mei en juni zijn alles bij elkaar 52.506 woningen verkocht, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde onlangs al dat de hysterie op de Amsterdamse huizenmarkt voorbij lijkt. Volgens de makelaars gingen de prijzen er zelfs omlaag. De NVM baseert zich in zijn cijfers altijd op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend. Het Kadaster registreert de transacties van koopwoningen pas later, wanneer de notaris deze laat inschrijven, en het CBS richt zich op die cijfers.