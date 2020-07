Brussel akkoord met Frans-Canadese treinendeal na concessies

De Franse treinenbouwer Alstom mag de treinendivisie van het Canadese Bombardier overnemen. De Europese Commissie heeft daar onder voorwaarden toestemming voor gegeven na het aanbod van beide bedrijven een flink aantal activiteiten af te stoten.

Daardoor zijn er geen concurrentiebezwaren meer, liet EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vrijdag weten. De NS is zowel klant van Bombardier als Alstom, dat onder meer de hogesnelheidstrein TGV maakt.

De twee bedrijven kwamen in februari een overnameprijs van circa 6 miljard euro overeen, deels in aandelen. Grote treinfabrikanten proberen zich al langer te wapenen tegen de toenemende concurrentie uit China.

De Europese Commissie stak tot onvrede van Frankrijk en Duitsland in februari vorig jaar een stokje voor de samenvoeging van de treintakken van Alstom en het Duitse Siemens. Dat Europese fusiebedrijf met een omzet van ruim 15 miljard euro zou een te dominante marktpositie krijgen in de EU.

Over het nieuwe fusiebedrijf zegt Vestager dat het door de gedane concessies andere bedrijven wel in staat stelt de concurrentie aan te gaan. Klanten en consumenten in Europa zullen daar volgens haar voordeel van hebben.