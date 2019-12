‘Broodnodige’ passagiersgroei voor KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in de maand november meer passagiers vervoerd. In totaal stapten ruim 2,7 miljoen reizigers aan boord van een vliegtuig van KLM, wat een toename van 2 procent op jaarbasis betekende. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een mooie stijging, maar ook van een groei die hard nodig is om de stijgende kosten te betalen.

Elbers wees onder meer op de investeringen in duurzaamheid waar KLM voor staat en op de kosten die de maatschappij wil maken om klanten beter te kunnen bedienen.

Naast de passagiersgroei was er bij KLM ook sprake van meer vliegbewegingen. Alles bij elkaar waren in doorsnee meer stoelen in vliegtuigen bezet. Hier ging het volgens KLM om een stijging van de bezettingsgraad met 0,7 procentpunt tot 88,4 procent. Qua vracht hield de volumedaling van de voorbije maanden aan.

Bij zustermaatschappij Air France steeg het aantal vervoerde passagiers met 1,2 procent tot 4,1 miljoen. Ook de vrachtdivisie van Air France kampte met de aanhoudende malaise in de luchtvrachtsector. Bij prijsvechter Transavia was sprake van een daling van het aantal passagiers met 0,5 procent tot 870.000 reizigers. De Nederlandse tak van Transavia verwelkomde nog wel meer passagiers aan boord.

Voor de gehele Frans-Nederlandse luchtvaartgroep ging het om 7,7 miljoen passagiers, een toename met 1,3 procent op jaarbasis. De bezettingsgraad lag op 87,4 procent.