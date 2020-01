Britten morrelen aan rechten vissers uit EU

De Britse regering heeft woensdag een wet naar het parlement gestuurd die een einde maakt aan het sinds 1973 bestaande ”automatische recht” van vissersschepen uit de Europese Unie om in de Britse exclusieve economische zone (200 mijlszone, water tot 370 kilometer uit de Britse kust) te vissen.

Dat heeft het ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw bekendgemaakt.

Het Verenigd Koninkrijk wil na brexit als onafhankelijke kuststaat opereren en de eigen visbestanden duurzaam beheren. De nieuwe wetgeving moet garanderen dat het land eind 2020 uit het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU stapt. „In de toekomst is toegang tot vissen in Britse wateren een zaak waarover met het Verenigd Koninkrijk moet worden onderhandeld en zullen wij bepalen aan welke regels buitenlandse schepen zich moeten houden”, aldus het ministerie. Dit betekent onder meer dan vissers uit de EU een vergunning moeten aanvragen om in Brits water te vissen.

Nederland houdt vast aan toegang tot Brits viswater

Het VK verlaat de EU naar verwachting op 31 januari. Tijdens een overgangsperiode tot het einde van dit jaar blijft het land gebonden aan Europese wetten. In die elf maanden zal onderhandeld worden over een handelsdeal tussen het VK en de EU.

Het VK zegde al eerder een visserijverdrag op dat Europese vissers toegang gaf tot de veel kleinere Britse territoriale wateren (12 mijlszone, water tot 22 kilometer uit de kust).

Britse inzet brexit: visrechten scheiden van vishandel

De Nederlandse vissersvloot vangt een kleine 60 procent van zijn vis in Brits water, goed voor bijna 40 procent van de jaaromzet. De Belgen vissen er ruim de helft van hun omzet bij elkaar, vissers uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Ierland tussen een kwart en een derde. De Britse vissersvloot op zijn beurt haalt 20 procent van zijn vis uit EU-wateren. In dorpen als Arnemuiden, Goedereede, Texel en Urk leven veel inwoners van de kottervisserij op onder meer tong en schol in de Noordzee en in het Kanaal. In Katwijk en Scheveningen vangt de visserij met diepvriestrawlers veel haring en makreel in de Britse EEZ.

Londen slaat piketpaal voor visserij na brexit

De Nederlandse visserijsector wil dat de onderhandelingen tussen de EU en het VK over visserijrechten gekoppeld worden aan de onderhandelingen over wederzijdse handel. De Britten exporteren veel vis die zij zelf vangen, naar de EU. „Wij willen langjarige afspraken”, zei woordvoerder Gerard van Balsfoort van de gezamenlijke visserijorganisaties eerder tegen het Reformatorisch Dagblad. „Onze oplossing is het handhaven van de huidige vangstquotaverdeling, die met veel moeite tot stand gekomen is, en behoud van de huidige toegang van EU-vissers tot de Britse wateren.”