„Brede steun onder boeren voor demonstraties”

Er lijkt onder boeren brede steun te zijn voor de boerendemonstraties van de afgelopen dagen. Dat melden de NOS en boerenvakblad Nieuwe Oogst op basis van een onderzoek. Een meerderheid van de boeren steunt de acties. Daarbij is de steun onder niet-melkveehouders nagenoeg net zo groot als onder melkveehouders.

De vragenlijst is ingevuld door een gemêleerde groep van 2250 veehouders en en 990 akkerbouwers en tuinders. In totaal zijn er in Nederland zo’n 30.000 rundvee-, varkens- en pluimveehouders en zo’n 18.000 tuinders en akkerbouwers.

Van veehouders zegt bijna de helft zich vertegenwoordigd te voelen door landbouworganisatie LTO en een derde door Farmers Defence Force.

De afgelopen dagen blokkeerden met name melkveehouders onder meer distributiecentra en snelwegen. Ze verzetten zich tegen invoering van een tijdelijke veevoermaatregel (minder eiwitten) en eisen ‘eerlijke prijzen’.