„Booking mijdt 715 miljoen euro aan winstbelasting”

Boekingssite Booking.com heeft dankzij een legale constructie de afgelopen vijf jaar betaling van 715 miljoen euro aan winstbelasting kunnen vermijden, stelt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) in het AD. Hij zegt in de krant er niets van te begrijpen dat dit volkomen legaal kon gebeuren.

De site voor het boeken van onder meer hotelkamers liet volgens hem in de periode 2012-2016 alle activiteiten uit vrijwel heel Europa belastingtechnisch via Nederland lopen. Het belastingtarief bleef daardoor beperkt tot 16,1 procent, in plaats van gemiddeld 23,2 procent. Landen als Frankrijk en Duitsland, waar Booking het grootste deel van de omzet behaalt, lopen daardoor flink wat belastinginkomsten mis.

,,Booking is een techgigant die zich in krap twintig jaar een dominante positie verwierf en nu de hele hotelwereld zijn prijzen dicteert', zegt Tang in de krant. Hij stelt het bedrijf als voorbeeld om het schuiven met winsten in Europa te bestrijden.