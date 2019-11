‘Booking.com geen beschermd handelsmerk’

Booking.com is geen beschermd handelsmerk. Het Amerikaanse Hooggerechtshof overweegt het handelsmerk te blokkeren. De naam van de website voor hotelreserveringen zou te algemeen zijn om beschermd te kunnen worden.

Booking.com, dat is gevestigd in Amsterdam, begon in 2006 met het wereldwijd gebruiken van zijn naam en diende in 2011 en 2012 handelsmerkaanvragen in. Een tribunaal van het octrooibureau in de VS wees deze aanvragen in 2016 af. Dat gebeurde eerder ook al bij namen als hotels.com, mattress.com en lawyers.com. Booking.com ging in beroep, omdat eigen onderzoek uitwees dat bijna driekwart van de consumenten Booking.com als merknaam zag.

Het hof wacht nog een beroep af van het Amerikaanse octrooibureau tegen de beslissing van een lagere rechter om de merknaam wel toe te staan. Mogelijk neemt het hof daarna een definitieve beslissing.