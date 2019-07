Boodschappen in Noord-Macedonië goedkoopst, in Zwitserland het duurst

Nederlanders op vakantie in Europa zijn het minst kwijt aan boodschappen in Noord-Macedonië, het meest in Zwitserland.

In Noord-Macedonië liggen de voedselprijzen bijna 40 procent onder het EU-gemiddelde. In Zwitserland is voedsel bijna 64 procent duurder dan het EU-gemiddelde. Ook Noorwegen en IJsland zijn prijzige landen als het om boodschappen doen gaat.

Dat concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Van de vijf populairste vakantielanden –Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk– is Spanje het goedkoopst: 4 procent lager dan het EU-gemiddelde.

In Nederland is eten en drinken juist 1,1 procent duurder dan gemiddeld. Frankrijk is van de vijf populairste vakantielanden het duurst, met een prijsniveau van 16 procent boven dat in de EU.