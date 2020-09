Bombardier verlaagt overnameprijs treinendivisie

De Canadese fabrikant van vliegtuigen en treinen Bombardier verkoopt zijn treinentak aan de Franse treinenbouwer Alstom voor een lagere prijs dan eerder werd overeengekomen. De overnameprijs bedraagt nu waarschijnlijk 5,3 miljard euro, terwijl eerst een prijs tussen de 5,8 miljard en 6,2 miljard euro werd aangekondigd.

Alstom, vooral bekend van de Franse hogesnelheidstrein TGV, betaalt de overname in contanten en aandelen. Na afronding van de deal, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar, denkt Bombardier zo’n 4 miljard euro over te houden. „De opbrengst van deze transactie stelt ons in staat om onze kapitaalstructuur te hervormen en te beginnen met schuldaflossing”, zei topman van Bombardier Eric Martel woensdag.

Bombardier heeft het de laatste tijd onder druk van de coronacrisis moeilijk, omdat het aantal opdrachten sterk is afgenomen. De Canadese producent presenteerde onlangs zwakke kwartaalresultaten en moest 2500 banen schrappen.

Eind juli gaf de Europese Commissie onder voorwaarden toestemming voor de deal. De instemming kwam er na een aanbod van beide bedrijven een flink aantal activiteiten af te stoten.