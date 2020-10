Boeren halen naar verwachting minder uien van het land

De Nederlandse uienoogst zal dit jaar naar verwachting dalen in vergelijking met een jaar eerder. De suikerbietenoogst zal daarentegen hoger uitvallen. Dat staat in de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS zal 1,4 miljoen ton zogeheten zaai-uien worden geoogst. Daarmee is op jaarbasis sprake van een daling van ruim 1 procent. Door weersomstandigheden in het voorjaar is de misoogst bij zaai-uien dit jaar groter dan vorig jaar. Verder is het teeltareaal van uien kleiner dan een jaar terug.

De oogst van de suikerbietenteelt zal met 6,7 miljoen ton 1,6 procent hoger uitvallen. Dit komt ook door een stijging van het teeltareaal. Per hectare zal de opbrengst van suikerbieten iets zijn gedaald.

De aardappeloogst zal naar verwachting gelijk zijn aan een jaar eerder. Boeren zullen bij elkaar 3,7 miljoen ton consumptieaardappelen van het land halen. Tegenover een daling van het teeltoppervlak staat een stijgende opbrengst per hectare.