Boeren gaan weg bij centrum Albert Heijn in Zwolle

Actievoerende boeren die op vrijdag het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle met tientallen tractoren blokkeerden, zijn aan het vertrekken, even na 13.30 uur.

Daarmee lijken de actievoerders gehoor te geven aan een ultimatum dat de gemeente Zwolle stelde. De burgemeester wilde dat de boeren uiterlijk om 13.30 uur zouden vertrekken. De boeren stonden er al een aantal uren. Maar volgens de gemeente belemmeren de demonstranten een vitale maatschappelijke functie in de regio en is de verkeersveiligheid ter plaatse in het geding.

Albert Heijn meldde eerder op vrijdag 230 winkels niet te kunnen bevoorraden vanwege het boerenprotest.

Eerder deze week blokkeerden de boeren ook al meerdere distributiecentra waaronder de locatie in Zwolle, omdat ze boos waren over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen. Albert Heijn zegt de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra „niet de juiste weg”.