Boer ziet melkprijs gestaag stijgen, consument merkt daar weinig van

Veehouders ontvangen in juli een hogere prijs voor melk die zij aan de fabriek leveren. Op de prijs die de consument voor zuivel betaalt, zal dat nauwelijks effect hebben.

FrieslandCampina betaalt zijn boeren in juli een garantieprijs –een basisprijs voor melk van standaardkwaliteit– van 37,25 euro per 100 kilo. Dat is 0,50 euro meer dan in juni, meldde de zuivelreus maandag.

De prijs van boerderijmelk is in de afgelopen 2,5 jaar maar één maand hoger geweest. In december 2016 bedroeg deze 37,50 euro, maar die prijs was versluierd door een forse positieve correctie op de maanden daarvoor.

In de zomer van 2016 lag de melkprijs vier maanden lang op een dieptepunt van 25 euro. Boeren klaagden toen steen en been, omdat hun kostprijs ongeveer een dubbeltje hoger ligt. In september zette een stijging in. In een toelichting op de aankondiging van de juliprijs verwijst de zuivelreus naar de stijgende noteringen van boter en kaas op de internationale zuivelmarkt. Veel melk wordt tot boter en kaas verwerkt.

De prijs van met name boter is de laatste weken sterk gestegen dankzij een grote vraag van de voedingsmiddelenindustrie. Volgens vakblad Boerderij heeft boter een gezond en hip imago. Fabrikanten van onder meer koekjes, chocopasta en merkijs verwerken boter in hun producten of overwegen dat te doen.

Een graadmeter voor de stemming op de botermarkt is de wekelijkse notering van ketenorganisatie ZuivelNL. Die staat momenteel op 575 euro per 100 kilo. Begin mei was dat nog 454 euro en gemiddeld over heel 2016 326 euro.

De consument merkt op korte termijn weinig van prijsschommelingen bij boerderijmelk. Dat bleek onlangs nog weer uit een meerjarige vergelijking van statistiekbureau CBS. Supermarkten hebben namelijk langlopende contracten met de zuivelindustrie. Bovendien wordt slechts een klein deel van de Nederlandse melk verwerkt tot producten voor de binnenlandse markt.

FrieslandCampina verhoogt ook de garantieprijs voor biologische boerderijmelk. Die gaat van 49 naar 50,25 euro per 100 kilo. Ook dat is op één maand na het hoogste niveau in 2,5 jaar.