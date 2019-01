Boer verdient meer waardering, vindt Schouten

Consumenten mogen er wel eens wat meer oog hebben voor degenen die de overvloed aan goedkoop voedsel die in de winkel ligt, produceren: de boeren en tuinders. Dat vindt minister Carola Schouten (Landbouw).

Boeren vinden dat ze te weinig gewaardeerd worden. Dat was een van de dingen die Schouten opvielen toen ze in haar eerste jaar als minister met allerlei betrokkenen in de sector gesprekken voerde. En zelf vindt ze ook dat goed gevulde schappen misschien wel te vanzelfsprekend zijn geworden, zei ze woensdag in een volgepakt theater Orpheus in Apeldoorn. Daar hield inkoopcoöperatie Agrifirm –leverancier van onder meer veevoer, zaaizaden en meststoffen– zijn jaarlijkse jongerendag.

„Overheid en maatschappij stellen hoge eisen aan de boer. Die wil daar wel aan voldoen, maar heeft tegelijk last van de hoge druk op de prijs van zijn producten. We moeten boeren en tuinders niet klem zetten”, zei Schouten tegen de pakweg 1100 jonge boeren en tuinders.

Een van de jongeren uitte zijn ongenoegen over de manier waarop supermarkten met boeren en tuinders omgaan. „Het eerste jaar maken ze je lekker maar daarna betalen ze weer minder. Het komt erop neer dat alleen hele grote bedrijven aan de steeds hogere eisen kunnen voldoen. Dat leidt dus tot meer schaalvergroting.”

Schouten had er begrip voor. „Daarom ben ik met alle partijen in de keten in gesprek, ook met de supermarkten. Bovendien krijgt de Autoriteit Consument en Markt een meldpunt waar jullie oneerlijke praktijken kunnen melden. Dat vind ik belangrijk, want de positie van de boer in de keten is lastig. Mededingingsregels staan tot nu toe blokvorming in de keten in de weg, maar de regels op dat punt willen we in Europees verband versoepelen.”

Een andere jonge boer stelde dat het de meeste burgers niet uitmaakt hoe hun stukje vlees of de aardappelen geproduceerd zijn, „als het eten maar goedkoop en lekker is.”

Vragen

Volgens Schouten stellen echter steeds meer mensen vragen over de herkomst van hun eten. „Het bewustzijn groeit. Kijk maar naar Duitsland, waar consumenten steeds kritischer worden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Als jullie alleen in het hier en nu denken, ga je de slag missen. Dat moeten jullie niet onderschatten”, waarschuwde ze.

Boeren zelf kunnen meehelpen om de waardering voor hun werk op te krikken, vindt de minister: „Zet de deur van je bedrijf open, laat de mensen maar zien waar je mee bezig bent.”