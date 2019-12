Boer: Nederland voor 85 procent verlinkst

Waarom protesteren boeren als er een akkoord lijkt te zijn tussen de agrarische sector en het kabinet?

„Omdat het nepnieuws is”, zegt Lammert van Nijhuis uit Putten. Hij staat op het Mediapark in Hilversum. „Media hersenspoelen Nederland. Mede daardoor is ons land voor 85 procent verlinkst. Het kabinet breekt in vier maanden af wat Nederland na de oorlog heeft opgebouwd. Supermarkten verdienen geld over onze rug. We krijgen geen eerlijke prijs voor onze producten.”

Hij krijgt steun van een boze pluimveehouder uit Maarsbergen. „Vorig jaar kreeg ik vergunning om stallen uit te breiden. Dit jaar moet ik weer inkrimpen.” Een collega uit hetzelfde dorp zegt dat er te praten valt over inkrimpen en andere maatregelen. „Maar dan moeten andere sectoren niet buiten schot blijven, zoals nu gebeurt.”

Zeger Beuker uit Eempolder is er groot voorstander van dat boeren verduurzamen. „Maar onder de huidige regelgeving worden ook degenen die duurzaam ondernemen geraakt.”

Op de markt in Gouda protesteert Floor de Jong uit Bergambacht. „Boeren uit de Krimpenerwaard hebben Gouda groot gemaakt door al sinds de 14e eeuw hier hun kaas te verkopen. Wij komen een soort van afscheid nemen van Gouda omdat de veehouders in deze regio een voor een verdwijnen. Voor de industrie en de haven van Rotterdam is alle ruimte, voor ons niet.”