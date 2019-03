Boeing ondergaat mondiale oproer om 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing is verzeild geraakt in een almaar verdiepende crisis, na de tweede dodelijk crash in korte tijd met een vliegtuig van het type 737 MAX. Het bestverkopende vliegtuig van de Amerikanen wordt in steeds meer landen tot nader bericht aan de grond gehouden. Op de beurs raakte het bedrijf in twee dagen tijd bijna 27 miljard dollar aan beurswaarde kwijt.

In steeds meer landen worden 737 MAX-toestellen niet meer in het luchtruim geaccepteerd. Egypte, Servië, Libanon en Kosovo gooiden woensdag hun luchtruim voor dit type Boeing op slot. Zij volgens het voorbeeld van onder meer de Europese Unie, China en Australië. In Noord-Amerika mag de Boeing nog wel de lucht in, al voeren onder meer vakbonden en politiek in de VS de druk op de autoriteiten op om ook maatregelen te nemen.

Bij de crash met een Boeing 737 MAX van Lion Air in oktober vorig jaar in Indonesië kampten piloten onder meer met haperende hoogte- en snelheidsmeters waar de autopilot op reageerde. Boeing kwam na die crash met een aangepaste richtlijn voor piloten en voert nu ook een software-update door. Ook de vliegers van de verongelukte vlucht van Ethiopian Airlines hadden een aanvullende training gevolgd na de Lion Air-ramp.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zegt dat er nog geen bewijs is dat de ongelukken verband houden met elkaar. Volgens de baas van Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, zijn er wel degelijk overeenkomsten. Hij zou naar verluidt liever hebben dat de vluchtdata uit de zwarte dozen in het Verenigd Koninkrijk worden uitgelezen, in plaats van in de VS.

De huidige crisis bij Boeing is ondanks de stellingname van de FAA een hard gelag voor de fabrikant. Maatschappijen wereldwijd hebben tezamen nog 4700 toestellen van de geüpdatete, zuinigere en efficiëntere versie van de aloude 737 uitstaan bij Boeing. Meerdere luchtvaartconcerns overwegen hun order nu te annuleren.

De Amerikaanse president Donald Trump vroeg zich op Twitter af of vliegtuigen niet te complex worden. Piloten zouden te veel verantwoordelijkheden in handen leggen van de technologie. Trump sprak na zijn bericht kort met Boeing-baas Dennis Muilenburg, die de veiligheid van de toestellen garandeerde. Verschillende congresleden eisen evengoed dat de VS de Boeing-MAX-toestellen ook aan de grond houden.