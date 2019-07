Boeing levert veel minder vliegtuigen af

De Amerikaanse vliegbouwer Boeing heeft afgelopen kwartaal flink minder vliegtuigen afgeleverd. De problemen met de geplaagde 737 MAX-toestellen werken duidelijk door in de cijfers.

Van het type 737 als geheel rolden er in het tweede kwartaal 24 uit de fabriek, tegen 137 in dezelfde periode vorig jaar. Waar een jaar terug alles bij elkaar 194 toestellen afgeleverd werden, ging het nu slechts om 90 vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden tijd. Die rampen bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus van het toestel naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor. Boeing werkt eraan om het euvel te verhelpen maar wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen is nog altijd onduidelijk.