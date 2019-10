„Boeing hield belangrijke info 737 achter”

Een hooggeplaatste piloot van vliegtuigmaker Boeing had al in 2016 technische aanmerkingen op het gewraakte 737 MAX-toestel, dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat. Toch kreeg de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de betreffende documenten pas deze week onder ogen. De toezichthouders verwijten Boeing dat het bedrijf niet eerder aan de bel trok.

Het gaat om een berichtenuitwisseling tussen twee piloten die bij de certificering van het toestel betrokken waren. De aanmerkingen bleven jarenlang onopgemerkt. Boeing zou ze maanden terug pas hebben ontdekt. Dat de vliegtuigmaker daarna niet meteen met de FAA contact opnam, is de toezichthouders een raadsel.

De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. De zorgen die nu naar buiten zijn gekomen, gingen over hetzelfde systeem.

De betreffende piloot stuurde in november 2016 naar een collega dat het veiligheidssysteem "op hol slaat in de simulatie". "Toegegeven, ik ben slecht in vliegen, maar zelfs dit was ongehoord", schrijft hij onder meer. Twee maanden later liet dezelfde piloot de FAA weten dat het veiligheidssysteem niet in de vluchthandleiding zal worden vermeld, omdat het "ver buiten" de gebruikelijke operationele functies ligt.

Nog geen datum voor terugkeer Boeing 737 MAX

Naar verluidt overhandigde Boeing de documenten eerder dit jaar wel aan de Amerikaanse justitie, zelfs vóór de crash in Ethiopië. Maar er zou gewacht zijn met het sturen van de stukken naar de FAA. Dat Boeing ze deze week alsnog naar de luchtvaartautoriteit stuurde, hangt volgens ingewijden samen met een hoorzitting in het Amerikaanse Congres. Daardoor werd Boeing verplicht om meer openheid te bieden.

Beleggers reageerden geschrokken, omdat een en ander zou kunnen betekenen dat Boeing de autoriteiten heeft misleid. Op de beurs in New York verloor de vliegtuigbouwer vrijdag bijna 7 procent van zijn waarde. Ook elders werd heftig op het nieuws gereageerd. Een congreslid opperde zelfs dat Boeing-topman Dennis Muilenburg om dit nieuws eigenlijk zou moeten opstappen. Bij de ongelukken met de 737 MAX vielen honderden doden.

Boeing zelf benadrukt in een verklaring dat het de afgelopen maanden vrijwillig heeft meegewerkt met de onderzoeken. Het bedrijf zegt dit ook komende tijd te zullen doen. Boeing hoopt dat de 737 MAX snel weer veilig de lucht in kan.