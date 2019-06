Bod om Hudson’s Bay van beurs te halen

Een groep aandeelhouders van het Canadese warenhuisconcern Hudson’s Bay heeft een bod gedaan om het bedrijf van de aandelenbeurs te halen. De groep wordt geleid door de voorzitter van Hudson’s Bay, Richard Baker, en is goed voor 57 procent van de aandelen van de onderneming.

Het bod bedraagt 9,45 Canadese dollar in contanten per aandeel, wat een premie is van 48 procent ten opzichte van de slotkoers van Hudson’s Bay op de beurs in Toronto afgelopen vrijdag. Het bod komt neer op een totaalbedrag van meer dan 1,7 miljard Canadese dollar, meer dan 1,1 miljard euro.

Maandag werd de handel in het aandeel stilgelegd in Toronto. Later werd de handel hervat en schoot de beurskoers met ruim 45 procent omhoog tot 9,26 Canadese dollar per aandeel.

In een verklaring stelt Baker dat Hudson’s Bay te maken heeft met aanzienlijke uitdagingen, risico’s en onzekerheden en dat deze het best kunnen worden aangepakt als het bedrijf niet meer aan de beurs is genoteerd. Hudson’s Bay heeft een speciaal comité opgezet om het bod te beoordelen.

Hudson’s Bay kondigde verder aan dat het zijn Europese bezittingen verkoopt voor 1,5 miljard Canadese dollar, omgerekend 1 miljard euro. Vorig jaar fuseerde Hudson’s Bay zijn activiteiten in Europa in een samenwerkingsverband met de Oostenrijkse branchegenoot Sigma, die de bezittingen nu overneemt. De strategische focus van het bedrijf komt te liggen op Noord-Amerika.

Als onderdeel van de deal met Sigma neemt Hudson’s Bay het volledige eigenaarschap over van de Nederlandse activiteiten. Hudson’s Bay heeft een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de Nederlandse bezittingen te bekijken, die volgens het bedrijf niet naar verwachting hebben gepresteerd. De warenhuisketen gaf aan kostenbesparingen door te willen voeren in Nederland, met sluiting van bepaalde winkels.

Hudson’s Bay telt vijftien zaken in Nederland, in steden als Amsterdam, Haarlem, Zwolle, Breda, Den Haag en Maastricht. In maart werd nog een vestiging geopend in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Hudson’s Bay maakte in september 2017 zijn intrede in het Nederlandse winkellandschap, met de opening van een groot warenhuis aan het Rokin in het centrum van Amsterdam. Er gaan al lang geruchten dat het bedrijf fors verlies draait in Nederland.

Een woordvoerster namens Hudson’s Bay Nederland kon nog geen inhoudelijk commentaar geven op de zaak en zei dat het bedrijf later met meer informatie zal komen over de ontwikkelingen.