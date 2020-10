Autofabrikant BMW heeft besloten om vanaf 2023 geen Mini Countrymans meer te laten maken in de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Hierdoor staan bijna 5000 banen op de tocht.

Volgens VDL gaat het Nederlandse bedrijf nog op zoek naar andere opdrachtgevers in de auto-industrie in de hoop zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in Limburgse media.