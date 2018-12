Bitcoin krijgt weer rake klappen

Cryptomunt bitcoin verloor vrijdag weer stevig aan waarde. Met een koers rond de 3400 dollar per stuk is nu sprake van het laagste prijsniveau sinds september vorig jaar. Ook andere digitale munten werden weer een stuk goedkoper. Volgens gegevens van Coinmarketcap.com verloren de munten sinds het begin van dit jaar tezamen bijna 730 miljard dollar aan waarde.

De nieuwe tik komt op het moment dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC bekendmaakte pas eind februari over goedkeuring voor een zogeheten indextracker (ETF) voor digitale munten van fintechbedrijf SolidX Partners en vermogensbeheerder Eck Associates te beslissen. Eerder zou de SEC nog voor de jaarwisseling een besluit nemen.

Het uitblijven van reguliere institutionele goedkeuring vormt naast zorgen over veiligheid en regelgevingen het grootste struikelblok voor investeerders in digitale munten. Bitcoin, qua marktwaarde nog altijd de grootste crypto, is nu 80 procent minder waard in vergelijking met de piek een jaar geleden.