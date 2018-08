Bijbelmuseum VS stuurt gestolen manuscript terug naar eigenaar

Het Museum van de Bijbel (MOTB) in Washington in de Verenigde Staten stuurt een middeleeuws manuscript van de vier evangeliën terug naar de universiteit van Athene, waar het sinds 1991 wordt vermist.

De terugkeer van het manuscript volgt op een onderzoek dat het museum was gestart naar de herkomst van meer dan 3000 voorwerpen in de collectie. Het eeuwenoude Griekse document blijkt te zijn gestolen van de universiteit. Manuscript 18, zoals het document heet, dook zeven jaar na zijn verdwijning op tijdens een veiling van Sotheby’s in Londen, waar het werd gekocht door een onbekende eigenaar. Pas in 2010 kwam het in handen van Steve Green, directeur van de hobbywinkelketen Hobby Lobby en eigenaar van een van ’s werelds grootste privécollecties Bijbelse teksten en voorwerpen. De familie Green, de grootste sponsor van het Museum van de Bijbel, doneerde het manuscript in 2014 aan het museum.

Hoofdcurator Jeff Kloha vertelde deze week tegenover de Religion News Service dat de beslissing om het Evangeliehandschrift terug te sturen snel gemaakt was. Met een verwijzing naar Mattheüs 7: „We zijn een Museum van de Bijbel, dus hier geldt dat we een ander behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.”

Volgens Kloha volgde het museum de regels van de Amerikaanse Alliantie van Musea. „Dit is voor ons een goede gelegenheid om te laten zien dat we een museum zijn dat zich aan de afspraken houdt.”

De familie Green maakte vorig jaar afspraken over de teruggave van duizenden voorwerpen die volgens de Amerikaanse federale overheid illegaal het land waren binnengekomen. Ook betaalde ze 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) boete.

